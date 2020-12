Boba Fett: estreno, sinopsis y personajes del spin-off de The Mandalorian

The Mandalorian estrenó su segunda temporada en Disney Plus y los fans no podrían estar más emocionados con el épico desenlace que expandirá el uso de la Fuerza en los nuevos capítulos. Sin embargo, la escena postcréditos también ha dado mucho de qué hablar.

En cuestión de breves minutos, se dio a conocer que la aparición de Boba Fett no se trataba de un evento aislado. En realidad, el querido cazarrecompensas será protagonista de una serie propia que contará su historia y también mostraría cómo sobrevivió al pozo de Sarlacc.

La noticia tomó por sorpresa a los fanáticos, quienes no esperaban otro nuevo show, luego de que Lucasfilm anunció un total de 10 proyectos durante el Disney Investor Day. Varios están esperando más detalles de la ficción titulada The book of Boba Fett.

Para la ocasión, el actor Temuera Morrison repetirá su papel como el emblemático cazarrecompensas de la trilogía original, el único clon del original Jango Fett. Sin embargo, tendremos que esperar hasta diciembre de 2021 para verlo portando el traje y armadura de su personaje.

¿Boba Fett será un villano o un aliado para la gente de Tatooine? Foto: Lucasfilm

¿De qué tratará The book of Boba Fett?

Como vimos en la escena postcréditos de The Mandalorian 2, Boba Fett está entrando al palacio de Jabba el Hutt, quien fue asesinado en Star Wars: el retorno del Jedi. Su objetivo: ocupar el trono del fallecido y convertirse en el señor del crimen de Tattoine.

Para derrocar a su competidora Bib Fortuna, tendrá la ayuda de Fennec Shand (Ming-na Wen), la asesina y mercenaria que ahora ejerce como la mano derecha del cazarrecompensas.