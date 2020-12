Batman & Robin: George Clooney afirma que no ve la película porque es mala

Para nadie es un secreto que Batman & Robin (1997) es una de las películas sobre superhéroes más cuestionadas del cine, no solo por la crítica, sino por los fans.

Si bien Alicia Silverstone está muy orgullosa de su versión de Batgirl para la cinta, quien no está muy contento con su interpretación es George Clooney, actor que dio vida al hombre murciélago.

Durante una conversación con The Howard Stern show, Clooney habló de su papel, la película y cómo le dijo a Ben Affleck que no asumiera el rol del Caballero de la Noche .

“La verdad es que estuve mal. Akiva Goldsman escribió el guion y él mismo te dirá que es mala. Joel Schumacher, que acaba de fallecer, la dirigió y decía: ‘Sí, no funcionó’. Ya sabes, todos olíamos que iba a terminar así”, comentó.

En otro momento, Howard Stern le preguntó a Clooney si había vuelto a ver la película, a lo que él respondió con un tajante no. “No soy capaz de ver Batman & Robin. Simplemente no puedo hacerlo, es físicamente dolorosa y mala”, contestó.

“Es como cuando estás pasando los canales en la televisión, la ves y dices rápidamente: ‘¡¿no, no, qué es esto?!’. Era terrible, la verdad”, agregó.

George Clooney también reveló que nunca compartió alguna conversación con Arnold Schwarzenegger durante la producción de la película. Además, contó que mientras a él le pagaron un millón de dólares por ser Batman, a la estrella de Terminator se le entregó $ 25 millones por dar vida a Mr. Freeze.