Wonder Woman 1984: directora no desea versión extendida de su película

Tras varios meses de incertidumbre debido a la pandemia del coronavirus, Wonder Woman 1984 finalmente se estrenará tanto en cines como en streaming por HBO Max.

No obstante, no sería la única, ya que el Snyder Cut de Liga de la justicia también hará su debut en la misma plataforma de videos online, por lo que algunos fans se preguntan si la compañía incluirá escenas extendidas de las cintas de DC.

Ante las dudas, la directora de Wonder Woman 1984, Patty Jenkins, ofreció algunas palabras al respecto para el medio Collider:

“Crecí con el ritmo de los filmes un poco más lento y creo que eso es genial. Cuando ves Superman o En busca del arca perdida nada te parece de esa forma. Nos movemos bastante rápido en las películas de ahora, pero eso no suma emoción para mí”, respondió la cineasta.

Asimismo, Jenkins también explicó que una versión más extensa de Wonder Woman 1984 no haría mucha diferencia con la original, por lo que no sería necesario hacerla.

“Entonces, si algún día publicase mi versión extendida de la película sería 15 minutos o 10 minutos más larga y todos dirían: ‘no podría notar la diferencia’, solo tendría un ritmo algo más lento en todos los ámbitos, así que realmente no valdría la pena”, finalizó la directora.

¿Qué veremos en Wonder Woman 1984?

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman (Gal Gadot) deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor (Chris Pine) regresa de la muerte y hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y un mundo completamente distinto.