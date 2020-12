The mandalorian, temporada 3: fecha de estreno y qué podría pasar en la serie

Después del sorpresivo final de la segunda temporada de The mandalorian, los fanáticos de Star Wars se preguntan cuándo se estrenará la tercera entrega de la serie creada por Jon Favreau.

El anuncio de la fecha de estreno de la nueva temporada de la ficción se realizó antes del inicio del capítulo 7 de la segunda parte de El mandaloriano.

Sin embargo, habrá que ser pacientes, ya que la nueva tanda de capítulos llegará a Disney Plus en diciembre de 2021. Es así que la tercera temporada de The mandalorian se extenderá hasta el 2022, por lo que se convertirá en la primera serie de la plataforma que no empezará y acabará el mismo año.

¿Qué ocurrirá en la tercera temporada de The mandalorian?

Con la ausencia de Grogu, los nuevos episodios podrían enfocarse en el conflicto de Mando con Bo-Katan, quien necesita el sable oscuro para convertirse en la gobernante del Mandalore. Aunque Din le ofreció el arma, Gideon explicó que debe ganarlo en batalla para reclamar de manera legítima el poder.

Por otro lado, Moff Gideon ya adquirió las muestras de sangre que necesitaba de Baby Yoda. La pregunta es ¿para quién es? Se cree que los experimentos genéticos sirven para la creación de Snoke, el líder de la nueva orden.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas que pertenece a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.