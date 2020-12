La familia Ingalls tendrá reboot: Paramount anuncia nueva versión de serie

Una de las series que quedó para el recuerdo de los televidentes es La familia Ingalls, historia que en 1974 se ganó el corazón de sus fans por sus personajes, trama y capítulos emblemáticos.

Ambientada en el oeste antiguo de Estados Unidos, su historia, que finalizó en 1983, nos mostró el amor de una familia liderada por Charles Ingalls, Michael Landon, actor que ya era conocido por ser parte de Bonanza.

A casi 40 años del fin del programa, Paramount TV, próximo streaming que será lanzado en el 2021, anunció el retorno de la ficción.

Según The Hollywood Reporter, Paramount TV Studios y Anonymous Content se han unido para la realización de un reboot de Little house on the prairie (La familia Ingalls en Latinoamérica). Se ha informado que ambas compañías están desarrollando un drama basado en la novela de Laura Ingalls Wilder, texto que dio vida a la serie de NBC en 1974.

La serie original se basó libremente en los libros de Wilder, donde se presentaba el crecimiento en Wisconsin, Kansas y Minnesota en las décadas de 1870 y 1880. En su momento, el programa fue protagonizada por Michael Landon, Melissa Gilbert, Karen Grassle y Melissa Sue Anderson. Se emitió durante nueve temporadas, compuestas por 207 capítulos en total.

No es el primero regreso de la Familia Ingalls

La familia Ingalls, historia que en 1974 se ganó el corazón de sus fans por sus personajes y trama. Foto: NBC

La historia volvió a cobrar vida en una miniserie que se emitió como parte de “El maravilloso mundo de Disney” en 2005, y en un musical que tuvo una gira en Estados Unidos entre 2008 y 2010.

Por el momento no hay mayor información de la nueva ficción.