The mandalorian 2x08: Pedro Pascal habla sobre los rumores de no querer usar el casco

El último episodio de la temporada 2 de The mandalorian está a pocas horas de estrenarse en Disney Plus. La serie protagonizada por Pedro Pascal atrajo a los suscriptores de la plataforma que desean ver más aventuras de Din Djarin y el pequeño Grogu.

Antes del estreno de la segunda parte de The mandalorian, en redes sociales se decía Pascal, quería que su cara se mostrara más al público. Lo que significa que Mando no usara el casco todo el tiempo.

Sin embargo, el actor aclaró estos rumores durante la promoción de su próxima película, Wonder Woman 1984, y dejó las cosas claras para los fanáticos del spin off de Star wars.

“Eso no es verdad. Es una manera maravillosa de contar la historia. Siempre ha sido un credo muy claro para el personaje y en el proceso de colaboración de todo el asunto creo que todos hemos estado en la misma página con esto. Así que, ya sabes, lo que quiero es que hagan la mejor serie posible, como sea que lo hagan”, dijo el actor en el programa The One Show.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, el programa sigue los pasos de Mando, un talentoso cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los mandalorian y un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.