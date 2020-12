‘Star wars: los últimos jedi’: Rian Johnson agradece apoyo de los fans

Los últimos jedi llegó a los cines en 2017 y dividió a los fans de Star wars como ninguna otra entrega de la saga galáctica lo había hecho. A pesar de la crítica existente, el director Rian Johnson aprovechó sus redes sociales para agradecer el apoyo de los fans a tres años del estreno.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el cineasta compartió un pequeño mensaje acompañado de cuatro fotos tomadas detrás de cámaras. La publicación no tardó en convertirse en tendencia y los seguidores de la saga aprovecharon la oportunidad para dejar su opinión sobre el trabajo realizado.

“Lo he dicho antes y no he terminado de decirlo: ‘los fanáticos de Star wars son los mejores’. Gracias por compartir todos los amables pensamientos de hoy. No puedo creer que hayan pasado tres años. Los quiero, muchachos”, fueron sus palabras.

Como se recuerda, la película estuvo llena de decisiones creativas arriesgadas que dieron un nuevo rumbo a la franquicia. Sin embargo, su continuación se encargó de eliminar muchos de los cambios vistos.

Uno de estos cambios se trató del tratamiento que se le dio a Luke Skywalker, un personaje clásico de la saga. En respuesta, Rian Johnson señaló que no habría respetado al jedi como un verdadero héroe si lo hubiera retratado como alguien perfecto que nunca supera las heridas y los fallos.

Star wars: los últimos jedi - sinopsis oficial

La Primera Orden ha acorralado a los últimos miembros de la resistencia. Su última esperanza es que Finn se introduzca en la nave de Snoke y desactive el radar que les permite localizarlos. Mientras él trata de cumplir esta misión imposible, Rey se encuentra lejos en un intento por convencer a Luke Skywalker de que la entrene y la convierta en la última jedi.