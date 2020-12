Disney Plus y las series de Marvel en 2021: fecha de estreno y tráilers

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) continúa expandiéndose después del estreno de Avengers: endgame. La fase 4 no solo estará conformada por películas, también se integrarán nuevas series y formarán parte de la gran historia que prepara Marvel Studios.

Durante el Disney Investor Day 2020, el presidente de la compañía, Kevin Feige, anunció todas las producciones que se estrenarán en Disney Plus. En esta nota haremos una recopilación de los shows que podrán verse en 2021 en la conocida plataforma de streaming.

Legends

Marvel Studios: legends, es la serie que revivirá algunos de los momentos más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel, a través de cada superhéroe en concreto. El show estrenará sus dos primeros capítulos el 8 de enero, los cuales estarán centrados en Wanda Maximoff y Vision.

WandaVision

La serie combinará el estilo de las sitcom clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel. Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany), son dos seres poderosos que cuentan con una vida cotidiana ideal, pero luego comienzan a sospechar que no todo es verdadero. WandaVision se estrenará el 15 de enero de 2021.

The Falcon and the Winter Soldier

Después de los eventos de Avengers: endgame, Sam Wilson (Falcon) y Bucky Barnes (Winter Soldier) se unen en una aventura global que pone a prueba sus habilidades y su paciencia en The Falcon y The Winter Soldier de Marvel Studios. La segunda serie del UCM tiene previsto su estreno el 19 de marzo de 2021

Loki

En Loki, el hermano de Thor (Tom Hiddleston) retoma su papel como Dios de las travesuras en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Avengers: endgame. Kate Herron dirige y Michael Waldron es el escritor principal. Se estrena en Disney Plus en mayo de 2021.

What if...?

Las realidades alternativas llegan a Marvel con What if...? la primera serie de animación del UCM que se verá en Disney Plus. El show relatará qué hubiera pasado en el universo marvelita si el destino de sus personajes fuera diferente. La ficción está protagonizada por Jeffrey Wright en el papel de The Watcher. Su estreno está previsto para mediados de 2021.

Ms. Marvel - sinopsis oficial y fecha de estreno

La producción estará basada en uno de los personajes más populares de Marvel Comics. Iman Vellani será la encargada de interpretar a Kamala Khan, la primera superheroína musulmana de la editorial norteamericana. La serie tiene programado su estreno para fines de 2021.