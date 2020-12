The Original Way: Coca Cola estrena serie en Amazon Prime con el ceviche como protagonista

El ceviche peruano protagoniza el primer episodio de la serie gastronómica The Original Way, producida por Coca Cola en el 2018, y que ahora regresa en formato de streaming bajo la plataforma de Amazon Prime.

The Original Way, producción que fue lanzada originalmente en el 2018 a través de YouTube, hace un recorrido por otros platillos del mundo que se reinventaron para acceder a los paladares más exigentes.

Ahora, Coca Cola lo vuelve a publicar pero mediante el streaming en Amazon para llegar a más personas. En total, son diez episodios de aproximadamente diez minutos cada uno.

En el primero de ellos, grabado en Berlín, Coca Cola visita la barra del cocinero peruano Juan Danilo Zegarra Presser, jefe de cocina del restaurante Nauta y maestro cevichero. Juan Danilo ya había sido entrevistado por importantes medios alemanes como DW.

“En el episodio 1 visitamos a Juan Danilo, el jefe de cocina del restaurante peruano Nauta en Berlín y descubrimos el ceviche: un plato sudamericano elaborado con pescado crudo o mariscos en adobo. La respuesta peruana al sushi tiene un sabor agridulce, como la historia de Juan. Desde su ciudad natal, Lima, se trasladó a Berlín, donde reflexionó sobre sus raíces y se convirtió en uno de los mejores chefs de Alemania”, reza el anuncio Amazon Prime.

El ceviche dará paso luego a otros bocados de talla mundial que lograron el éxito fuera de sus fronteras: la pizza napolitana, el hummus árabe y el ramen japonés, entre otros.

Precisamente, el spot publicitario muestra otros potajes de la gastronomía peruana como la raspadilla, el chaufa de mariscos y el pan con chicharrón antes de entrar de lleno a nuestro plato bandera.

En aquella ocasión, incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores destacó a través de un comunicado la presencia nacional en el evento desarrollado en agosto del 2018.

“Entre el 24 y 25 de agosto se realizó en Múnich el prestigioso evento denominado ‘The original Way - Coke Food Festival’, organizado por The Coca Cola Company, festival gastronómico que reúne once de los mejores restaurantes y cocineros de Alemania, y tiene presencia realizando tours en diferentes ciudades de Alemania durante todo el año”, precisa la nota de prensa.

The Original Way, desarrollada y producida por la agencia berlinesa Lure Media, forma parte del programa de Coca-Cola The Original. Original Served.