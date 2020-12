Hawkeye: nuevo video y fotos de Kate Bishop en la serie de Disney Plus

La serie de Hawkeye fue anunciada a fines de 2019 por Marvel Studios durante la Comic-Con. Sin embargo, se creía que la producción protagonizada por Jeremy Renner sería cancelada debido a la suspensión de sus grabaciones por la emergencia sanitaria.

Con el rodaje otra vez en marcha, se han revelado nuevas fotos y videos del set de grabación en donde puede verse a Hailee Steinfeld caracterizada como Kate Bishop, la cual ya se encuentra grabando algunas escenas de acción.

Dos videos también muestran las secuencias que se están rodando para la serie de Disney Plus, en donde vemos a Kate Bishop precipitarse por la fachada de uno de los edificios de Nueva York.

Originalmente, la serie de Hawkeye iba a estar lista para otoño de 2021, pero ahora que su producción inició a finales de 2020, se espera que se estrene a mediados de 2022.

Hawkeye tendría un cameo en Black Widow

De acuerdo al portal especializado We got this covered, Hawkeye tendría un emotivo cameo en una de las dos escenas post-créditos del filme. En la secuencia se mostraría al héroe junto a toda su familia visitando la tumba de Natasha Romanoff, tras los sucesos de Endgame.

Además de Barton, se cree que también podrían aparecer Nick Fury, Sonny Burch y Tony Stark. A diferencia de Iron man, Black Widow no contó con una escena en Avengers: endgame para rendirle tributo, porque aún no era tiempo para darle el último adiós.