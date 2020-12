Batman: The dark knight es patrimonio nacional de Estados Unidos

The dark knight es la segunda entrega de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Llegó a las salas de cine en 2008 y marcó un precedente en el género de superhéroes, antes del universo cinematográfico de Marvel o DC.

La cinta sobresalió por su historia, así como el enfrentamiento entre el bien y el mal. Ambos frentes personificados por Batman y Joker. Doce años después de su estreno, National Film Registry reafirma su trascendencia.

El National Film Registry reconoció la película del ‘Hombre murciélago’ como “cultural, histórica y estéticamente significativa”. Asimismo, la preservará en la Biblioteca del Congreso estadounidense como parte de su patrimonio cultural.

Hace poco, Aaron Eckhart (Harvey Dent en la ficción) reflexionó sobre la importancia de The dark knight para el cine y cuánto de su contenido se ha visto replicado en el mundo real fuera de la pantalla grande.

“Tienes una ciudad (Gotham) oprimida y manejada por una banda criminal. La gente no puede salir durante el día, todos temen por su seguridad y las personas a las que se les paga por protegerte son corruptos. Son parte de la banda y no se puede confiar en nadie. ¿Suena familiar?”, declaró a The Hollywood Reporter.

Tras estas palabras, agregó que “la gente busca a un superhéroe para recuperar su libertad. No sólo es una gran historia, es de lo que realmente trata el cine y el arte. Es un reflejo de nuestros tiempos”.

Aaron Eckhart considera que la idea de corrupción y desconfianza está muy vigente. Foto: composición / Warner Bros

The dark knight - Sinopsis oficial

Bruce Wayne regresa para continuar su guerra contra el crimen. Con la ayuda del teniente Jim Gordon y del Fiscal Harvey Dent, Batman enfrenta al Joker, un nuevo criminal que desencadena el caos y tiene aterrados a los ciudadanos de Gotham.