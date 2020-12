Walker: primer tráiler del reboot con Jared Padalecki

Jared Padalecki dejo atrás la familia Winchester para volverse la estrella de Walker, el reboot del clásico Walker Texas ranger. No cabe duda que se trata de todo un desafío para el actor, puesto que su predecesor, Chuck Norris, es considerado como una leyenda para miles de fanáticos.

El teaser nos adelantó que la serie no mantendría relación con su antecesora. Con la voz en off, el protagonista menciona sus palabras frías y solitarias: “Durante mucho tiempo elegí el deber sobre la familia, hasta que un día eso no era una opción”. Ahora, The CW lanzó el primer tráiler oficial del show.

El reboot, titulado Walker, nos contará cómo el protagonista finalmente regresa a su casa en Austin después de estar trabajando como agente encubierto durante dos años. Para su sorpresa, se da cuenta de que hay un trabajo más duro por hacer en las calles y su propio territorio.

Asimismo, intentará volver a conectarse con su hijo y su hija. Mientras tanto, sospecha cada vez más de las circunstancias que rodearon la muerte de su esposa, por lo que buscará dar con los verdaderos responsables para cobrar venganza con sus propias manos.

Jared Padalecki, de la familia Winchester a la de Walker. Foto: The CW

El elenco del reboot tendrá a Genevieve Padalecki como Emily (la difunta esposa de Walker). Otros de los actores son Keegan Allen (Liam Walker), Lindsey Morgan (Micki), Mitch Pileggi (Bonham Walker) y Alex Landi (Bret, el prometido de Liam.

La serie tiene agendado su estreno para el próximo 21 de enero de 2021 a través de The CW en los Estados Unidos. Por el momento, no hay mayor información para Latinoamérica.