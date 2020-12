The Batman: película con Robert Pattinson podría ser clasificación R

Uno de los títulos más esperados de DC Universe es sin duda The Batman, largometraje dirigido por Matt Reeves que mostrará una versión más oscura y misteriosa del ‘Caballero de la noche’.

A pesar de las reiteradas paralizaciones del rodaje por encontrarse algunos casos de coronavirus dentro del equipo de producción, la cinta se encuentra ahora en su fase de postproducción. Asimismo, un nuevo informe detalló que la película con Robert Pattinson sería clasificación R.

The Batman - tráiler

Según indicó el reconocido insider Daniel Richtman, Warner Bros estaría preparando una versión más oscura y violenta de su proyecto, tal y como sucedió con Joker (2019).

De ser cierto, The Batman sería la primera adaptación cinematográfica del murciélago en llevar esa clasificación, ya que sus antecesoras fueron pensadas para el público en general.

No obstante, la compañía no se ha manifestado al respecto, por lo que solo quedaría esperar un comunicado oficial que haga válida o no la reciente información.

The Batman iba a llegar a las salas de cine el próximo 4 de marzo de 2022 , luego de que Dune postergara su estreno hasta el 1 de octubre de 2021, el mismo mes guardado previamente para la cinta del superhéroe. Sin embargo, ante esta nueva situación, la fecha podría variar.

Según informó la página web FandonWire, la película se ambientará en la actualidad y estará ubicada en la ciudad de Gotham. El villano principal será Acertijo de Paul Dano, quien asesinó a varios candidatos a la alcaldía y dejó extraños mensajes en el lugar del crimen.