Star Plus: precio, planes y fecha de lanzamiento del streaming de Disney

Con casi un mes en Latinoamérica, Disney Plus ha logrado gran aceptación en el mercado, lo que le permite, ahora, apostar por un nuevo servicio que dará acceso a contenido para adultos .

Star Plus es la nueva marca que verá Perú y el resto de países de América Latina en el 2021, según se anunció el pasado 10 de diciembre en el Disney investors day.

¿Qué es Star Plus y qué contenido tendrá?

Desde el lanzamiento de Disney Plus, usuarios compartieron en redes sociales la falta de títulos que maneja la ‘casa del ratón’. Temporadas de Los Simpson o Family Guy no fueron incluidos en el streaming. Esta sería la razón de la llegada de Star Plus, servicio que alojará el contenido más adulto de la compañía, principalmente, por las compras de Fox y ESPN.

Star Plus fue anunciado en el Investor day. Foto: @disney

Eso no es todo. Se informó que series provenientes de ABC, Hulu y FX también estarán incluidas.

¿Cuánto costará Star Plus en Perú y cuándo será su fecha de lanzamiento?

De acuerdo a información brindada por la marca, Star Plus llegará paulatinamente a Europa, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur desde el 23 de febrero de 2021, mercados donde estará disponible con una mensualidad de $7.50.

Star Plus podrá ser visto en Latinoamérica a partir del 2021. Foto: Disney

En el caso de Perú y Latinoamérica, Star Plus estará disponible a partir de junio de 2021 . Si nos guiamos del precio establecido en Europa, y teniendo en cuenta que el nuevo streaming podrá ser adicionado al paquete ya contratado de Disney +, el costo mensual por ambos servicios sería de S/. 35.90. Se podrá pagar por el nuevo servicio de manera independiente.

Por lo pronto, Star Plus está anunciado la llegada de 1.300 películas y series, entre las que destacan más de 32 estrenos para gusto de sus usuarios.