Netflix estaría considerando producir una película de The umbrella academy

El programa The umbrella academy ha ganado mayor popularidad desde el estreno de su segunda temporada en Netflix. El show de ficción que, está basado en los cómics de Gerard Way, atrapó a los fans por su originalidad y los misterios que oculta.

A raíz del éxito de la secuela, el gigante de streaming confirmó a finales de octubre una tercera entrega que continuará con las extravagantes aventuras de los Hargreeves. No obstante, no sería el único proyecto que el gigante de videos online tendría pensado realizar.

Según Daniel Richtman, conocido informante sobre temas relacionados a la cultura pop, Netflix estaría en planes de crear una película con los protagonistas de The umbrella academy.

Pese a que la compañía de streaming no se ha manifestado al respecto, no sería extraño que la serie expanda su universo debido a que la historia original de Way todavía tiene muchos secretos por revelar.

Recordemos que a mediados de agosto de 2020, Robert Sheehan (Klaus) declaró para Digital Spy sobre su interés por participar en algún show relacionado con el programa de superhéroes.

“El señor Tom Hopper (Luther Hargreeves) y yo tenemos asuntos pendientes en la pantalla. Creo que definitivamente tenemos más que hacer en The umbrella academy o en un spin-off”, señaló el actor.

¿De qué trata The umbrella academy?

La serie nos cuenta la vida de los miembros de una familia de superhéroes llamada Hargreeves. Todos trabajan juntos en la academia Umbrella para resolver la misteriosa muerte de su padre, mientras se enfrentan a muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes.