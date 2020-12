Natalie Portman y el miedo tras grabar León, el profesional

Natalie Portman recordó los aspectos negativos que le trajo ser figura a los 13 años de la considerada película de culto León, el profesional. Quiere concientizar sobre lo peligroso que puede ser la exposición para actrices jóvenes. “Haber sido sexualizada cuando era niña me quitó mi propia sexualidad, porque me dio miedo. Sin duda era consciente de cómo me retrataban, principalmente en el tipo de periodismo que existía cuando salían las películas, como esa figura de Lolita y esas cosas”, dijo en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard.

Anteriormente, la actriz y activista había señalado que se convirtió en “fantasía” de pederastas que incluso, le enviaban cartas a su casa. En el programa de radio Natalie Portman señala que eligió no volver a hacer papeles similares. “Como es normal, a esa edad tienes tu propia sexualidad, tu propio deseo, y quieres explorar cosas, y quieres ser abierta, pero no te sientes segura, especialmente cuando hay hombres mayores que están interesados en ti y les tienes que decir: ‘No, no, no, no, no’”, comentó la artista que se graduó como psicóloga en Harvard.

Si bien, la cinta dirigida por Luc Besson fue un éxito y mostró a Portman como una niña prodigio del cine -de lo cual se enorgullece-, la actriz se ha caracterizado por tomarse pausas en los mejores momentos de su carrera, volver a las aulas y exigir el respeto de la industria. “La única forma en que podía estar segura era diciendo: ‘Soy conservadora y hablo en serio, y debes respetarme, y soy inteligente y no me mires de esa manera. Mucha gente tuvo la impresión de que yo era muy seria, mojigata y conservadora a medida que crecía… Lo cultivé conscientemente porque era una forma de hacerme sentir segura. Si alguien te respeta, no te hará sentir como un objeto”.