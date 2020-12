Justice league: Amber Heard está emocionada por amor de fans y nuevas escenas

Justice league es uno de los estrenos más solicitados por los fans de DC, quienes deberán esperar hasta finales de 2021 para conocer la visión original de Zack Snyder. No solo se empleó metraje inédito, sino que también regrabaron algunas escenas con el elenco original.

Uno de los intérpretes que tuvo que acudir a los reshoots fue Amber Heard, conocida como ‘Mera’ en la ficción. Si bien en la versión teatral ella no tuvo mucho tiempo en pantalla o repercusión en la historia, esto acaba de cambiar y la actriz no podría estar más entusiasmada al respecto.

En conversación con Comicbook, la actriz declaró que está contando los días para que los fanáticos finalmente vean el resultado. “Acabamos de terminar las nuevas grabaciones (...). Estoy muy emocionada por eso”, fueron sus palabras.

Tras estas palabras, señaló que está encantada con la legión de fans que respaldaron la creación del Universo Extendido de DC. Según explica, parte de su amor con los “nerds” proviene de cómo están conectados con los grandes proyectos.

Amber Heard podría ser retirada de Aquaman 2 por denuncias en su contra. Foto: composición/Warner Bros

Cabe resaltar que Justice league no es el único proyecto en el que está involucrada. Aquaman 2 sigue en preproducción y no hay mucha información al respecto, pero aseguró que también pone todo su empeño para no decepcionar a sus seguidores.

“Estoy muy emocionada por la cantidad de amor de los fanáticos que Aquaman ha adquirido y que ha generado tanta emoción. Significa que volveremos (...). Estoy tan emocionada de filmar eso”, contó a Entertainment Weekly en noviembre.