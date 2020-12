Guardianes de la galaxia tendrá un especial de Navidad en Disney Plus

La película Guardianes de la galaxia 3 es una de las producciones más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Sin embargo, el largometraje aún no empieza el rodaje y no cuenta con una fecha de estreno.

Para que la espera no se haga larga, se confirmó que Guardians of the galaxy tendrá un especial de Navidad que será dirigido y escrito por James Gunn.

La noticia se confirmó en el Disney investor day 2020, evento que se realizó el pasado 11 de diciembre y que sirvió como plataforma para anunciar distintas producciones de Marvel Studios y Lucasfilm.

Gunn se encuentra emocionado por ser parte del especial, tal como lo anunció en su cuenta de Twitter: “Incluso ver esto aquí me hace reír. Una de mis historias favoritas, que ha escuchado Kevin Feige interminablemente a lo largo de los años. No puedo creer que estemos haciendo esto. Y, sí, me encantaba irónicamente el especial navideño de Star Wars cuando era niño”.

Por el momento no se conocen muchos detalles sobre el argumento del especial navideño, pero sí se espera que esté todo el elenco completo conformado por Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel y Pom Klementieff. El especial de Navidad de Guardianes de la galaxia tiene previsto su estreno en Disney Plus para las navidades del año 2022.