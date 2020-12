Ironheart, la heroína que reemplazará a Iron Man en el MCU

La muerte de Tony Stark en Avengers: Endgame significó la salida de Robert Downey Jr. de la franquicia. Tras esto, los fans se han preguntado quién ocuparía el gran vacío que dejó Iron Man y Marvel Studios finalmente resolvió la duda durante el Disney Investor Day 2020.

En el evento, Kevin Feige anunció que Riri Williams, conocida como Ironheart, será quien mantenga vivo el legado del superhéroe en el Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje, interpretado por Dominique Thorne, contará con su propia serie en Disney Plus y los fans no podrían estar más sorprendidos.

Los cómics de la joven superheroína cuentan cómo Riri logró aplicar ingeniería inversa a la armadura de Tony Stark para crear su propia versión. Debido a este hecho, el héroe la aceptó como aprendiz y la ayudó a mejorar su creación para convertirla en su sucesora.

Por su parte, en 2018, The Hashtag Show reveló una lista de Hollywood con guiones que aún no entraban en producción. Ahora sabemos que la introducción del personaje ha estado planeada desde antes de Avengers: Endgame y no se trató de una idea improvisada sobre la marcha.

El universo cinematográfico de Marvel tiene planes para continuar con la saga del hombre de hierro

Anteriormente, los fanáticos creían que el elegido para suceder a Robert Downey Jr. sería Harley Keener (Ty Simpkins). Él joven apareció en Iron Man 3 y contó con un breve cameo en Avengers: Endgame durante el funeral del superhéroe. Sin embargo, esta posibilidad habría sido descartada.

Los fanáticos más optimistas de Marvel esperan que ambos personajes se encuentren en Ironheart, la serie de Disney Plus que está en desarrollo. Por el momento no hay fecha de estreno, pero están ansiosos por conocer a la generación que mantendrá vivo el legado de Iron Man.