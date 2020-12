Gal Gadot defiende la decisión de Warner Bros de estrenar WW84 en HBO Max

La crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus retrasó el estreno de varias películas este 2020. Ante esto, y para anticipar lo que podría pasar en el 2021, Warner Bros anunció el lanzamiento de todas sus películas tanto en la pantalla grande como en HBO Max durante el próximo año.

Uno de estos largometrajes es Wonder Woman 1984, cuya protagonista está de acuerdo con que la cinta se estrene en la plataforma de streaming. En una entrevista para Digital Spy, Gal Gadot defendió la decisión de Warner Bros.

“Si me lo hubieras dicho hace un año, me hubiera vuelto loca, pero ahora mismo, la verdad es que no tenemos muchas opciones al respecto. Esta película lleva mucho tiempo esperando: la rodamos en el 2018, la promocionamos en el 2019, y la hemos retrasado hasta cuatro veces. Yo solo quiero que la gente vea la película”, comentó la actriz.

La fecha pactada para el estreno del largometraje de Wonder Woman será el 25 de diciembre de 2020. El filme podrá verse en HBO Max y en los cines de los Estados Unidos.

¿Qué veremos en Wonder Woman 1984?

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman (Gal Gadot) deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor (Chris Pine) regresa de la muerte y hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y un mundo completamente distinto.