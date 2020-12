Yo soy Groot: la serie del guardián de la galaxia para Disney Plus

Groot es uno de los personajes más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel, pese a contar con un repertorio de tres palabras y verse prácticamente como un árbol. No obstante, su popularidad se disparó a niveles insospechados con el estreno de Guardianes de la galaxia 2.

En la película, el héroe contó con mucha menor edad, por lo que no tardaron en apodarlo ‘Baby Groot’, una criatura adorable que Marvel studios no dudaría en aprovechar. Así lo dejo constatado la compañía luego de que anunció el lanzamiento de su propia serie.

El CEO Kevin Feige dio a conocer que el alienígena tendrá una serie conformada por diversos cortos con nuevos personajes, durante la Disney company’s 2020 investor day. La noticia no tardó en emocionar a los fans del Universo Cinematográfico de Marvel que están atentos a las últimas novedades.

Por el momento, no hay mayores detalles al respecto, pero se da por sentado que los eventos sucederán entre Guardians of the galaxy vol. 2 y Avengers: Infinity War. Es decir, cuando Groot aún es un adorable bebe y las posibilidades de sus aventuras son vastas para entretener a todos los suscriptores de Disney Plus.

James Gunn confirma teoría sobre Baby Groot. Foto: composición/Marvel

Al respecto, James Gunn señaló que esta etapa del personaje era la mejor a diferencia de la adulta donde muchas veces pasaba desapercibido. “La personalidad de Groot y quien era, estaba ahí, implícito en la toma y uno simplemente tendía a obviarlo durante el rodaje de la primera película, pero ahora todos lo conocen”, declaró antes a los medios.

“Considero que está mucho mejor elaborado ahora, ya no está tan pobremente escrito. Es decir, creo que ahora está construido mucho mejor, de una manera más integral”, fueron las últimas palabras del director de Guardianes de la galaxia.