Thor 4: Jaimie Alexander interpretará nuevamente a Lady Sif

La saga cinematográfica de Thor presentó a Lady Sif. Ella, desde la primera entrega, se ganó el cariño de los fans pese al poco tiempo en pantalla. Ahora que la cuarta entrega está en marcha, Taika Waititi ha decidido recuperar al desaprovechado personaje.

Según dio a conocer Deadline, Jaimie Alexander volverá para retomar el papel de la guerrera asgardiana. Así, los fanáticos presumen qué tendrá un papel relevante en la historia a fin de ayudar al protagonista en su lucha contra Butcher, el carnicero de dioses.

Anteriormente, la actriz manifestó que no tendría problemas en volver a unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. Sin duda, un importante factor para que hayan tomado en cuenta su participación en el nuevo proyecto.

Cuando fue consultada por si realmente podría montar un caballo mientras empuña una espada, respondió: “Sí, alguna vez pude hacer eso, y podría tener que hacerlo nuevamente en el futuro”. Por esta razón, también se cree que los rumores sobre ella como la reina de las Valkirie podrían volverse realidad.

Lady Sif regresará al MCU luego de 7 años. Foto: Marvel.

Thor: love and thunder, la película protagonizada por Natalie Portman y Chris Hemswort, está cerca de iniciar el rodaje el próximo enero. Sin embargo, distintos medios no descartan que Alexander aparezca en la serie de Loki que llegará a Disney Plus.

Alexander debutó como Lady Sif en la primera película de Thor y posteriormente volvió a interpretar al personaje en la secuela, The dark world. De ahí en adelante, la asgardiana dejó de aparecer en las películas y fue vista por última vez en la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.