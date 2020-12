En septiembre pasado, Kim Kardashian anunció que ella y su familia le darían fin al reality show que han estado protagonizando desde hace 14 años. Si bien sus seguidores pensaron que esta era la conclusión de su carrera en la televisión, estaban equivocados.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Kris Jenner, Kim, Kourtney y Khloé Kardashian, junto a sus hermanas Kendall y Kylie Jenner, han aceptado ser parte de Disney, específicamente con ánimos de trabajar para Hulu y Star, dos de sus servicios de streaming.

El anuncio lo hizo oficial la presidenta de Walt Disney TV, Dana Walden, quien dijo en el Disney investor day que los usuarios de Hulu son grandes consumidores de los reality shows , por lo que apuestan por el trabajo del famoso clan para dar más notoriedad a sus contenidos originales.

Por el momento, no se ha revelado cuándo veremos los nuevos proyectos de las hermanas y su madre Kris Jenner, y solo se ha compartido que el programa estará disponible a fines de 2021. Por lo pronto, Kourtney y Khloé Kardashian ya se pronunciaron sobre este nuevo trabajo en Twitter.

Por otro lado, Hulu ya les dio la bienvenida como parte de sus nuevas figuras: “Las Kardashian-Jenner crearán nuevo contenido global bajo un acuerdo de varios años y serán transmitidos exclusivamente en Hulu para los EE. UU. y en múltiples países vía Star”, se mencionó.

Esta noticia llega tres meses después de que la familia anunciara a través de sus respectivas redes sociales que Keeping Up With the Kardashians culminaría en los primeros meses de 2021. “Después de lo que serán 20 temporadas, cientos de episodios y varios spin off, hemos decidido terminar con este viaje especial “, compartieron en septiembre pasado las Kardashians-Jenner.