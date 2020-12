What if...?: tráiler muestra distintas realidades del UCM

El Walt Disney Investor Day se realizó el 10 de diciembre de 2020 y mostró las grandes producciones que estrenará ‘La casa del ratón’ durante los próximos años.

What if...? es una de las tantas series que se anunciaron en el evento. El show animado expondrá al espectador las realidades alternativas del Universo Cinematográfico de Marvel, las cuales tendrán grandes o ligeros cambios en comparación con lo que se ha visto en la Saga del infinito.

What if...? - tráiler

¿De qué tratará What if?

La serie animada ofrecerá algunas de las escenas vistas en las películas pertenecientes a las tres primeras fases del Universo Cinematográfico de Marvel, en una de estas realidades Star Lord no sería Peter Quill en Guardianes de la galaxia, ya que Yondu decide criar a otro niño.

También podremos ver un Capitán América zombie o a Doctor Strange como villano. Además, se mostrará a Peggy Carter someterse a la prueba del supersoldado, lo que la convertirá en Capitana Britania en lugar de que Steve Rogers sea quien reciba el suero.

What If...? llegará en 2021, aunque Marvel Studios todavía no ha confirmado la fecha exacta en que esta realidad alternativa del UCM llegará al catálogo de Disney Plus.

En cuanto a las películas, señalaron la realización de Ant-Man and the Wasp: quantummania, la cual integrará a Kathryn Newton como Cassie Lang. Sobre Thor: love and thunder, confirmaron a Christian Bale como el villano de la historia. Además, adelantaron un especial navideño de los Guardianes de la galaxia.