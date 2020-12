WandaVision lanza nuevo tráiler y muestra una Gema del infinito

La serie WandaVision está cada vez más cerca de estrenar sus nuevos capítulos. Recordemos que esta entrega se enfocará en la peculiar vida que tendrán Scarlet Witch y su pareja Vision luego de los eventos ocurridos en Avengers: endgame.

Para mantener a los fans con expectativas, Disney Plus compartió, a través de sus redes sociales, el segundo tráiler de la aclamada sitcom en la que se verán más detalles de lo que pasará dentro de la historia de acción.

Según se puede ver en el video, los protagonistas enfrentarán algunos problemas para salvar su hogar. Asimismo, aparecen otros personajes como la versión adulta de Monica Rambeau, una superheroína de los cómics de Marvel.

No obstante, lo que más sorprendió es una escena en la que se manifiesta la Gema de la mente luego de que La bruja escarlata usara sus poderes sobrenaturales.

WandaVision llegará a la plataforma online de Disney Plus el 15 de enero de 2021, para la alegría de los seguidores.

WandaVision presentaría a un personaje de los X-Men

A pesar de que no se conocen detalles acerca de la trama del show, el portal We Got This Covered informó que un integrante de los X-Men será importante para la trama.

El personaje al que se refiere la web es Quicksilver, quien fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson y apareció por primera vez en el UCM en la película Avengers: age of Ultron.

Sin embargo, el mutante no sería caracterizado por el reconocido actor sino por Evan Peters, artista que tuvo el mismo papel en la saga cinematográfica de X-Men producida por Fox.