Secret invasion: detalles de la nueva serie de Disney Plus

Son muchas las producciones que Disney Plus tiene preparadas para estrenar dentro de su plataforma de streaming. Una de ellas es Secret invasion, ficción que reunirá a Nick Fury y Talos, luego de los últimos eventos de Capitana Marvel.

¿De qué tratará Secret invasion?

Invasión secreta presentará como los Skrulls quieren dominar la Tierra. Nick Fury cuenta ahora con la organización SWORD, una agencia de colaboración intergaláctica que pudo verse en la escena post-créditos de Spider-Man: far from home.

Es probable que la nueva serie de Disney Plus siente las bases para un nuevo evento cinematográfico de Marvel, aunque también podría tener en un crossover televisivo.

Entre otras novedades, el estudio confirmó que Spider-Man 3 explorará el multiverso y tendrá conexión con Doctor Strange in the multiverse of madness. Además, anunció que no reemplazarán a Chadwick Boseman en Black Panther 2. Dos noticias que han acabado con varios rumores difundidos por los fanáticos durante las semanas pasadas.

En cuanto a los estrenos, Black Widow y The Eternals anunciaron que mantendrán su fecha de llegada a los cines. Además, The Falcon and the Winter Soldier y Loki se lanzarán el 19 de marzo y en mayo, respectivamente. En cuanto a los que no contaban con algo fijo, te compartimos el calendario de estrenos del 2022 actualizado: