Netflix estaría trabajando en una serie animada de Sonic

El éxito de Sonic no tiene cuándo acabar. Luego de que la película del protagonista (2020) lograra grandes ganancias en taquilla, muchas compañías han visto con buenos ojos al engreído de SEGA.

Por esta razón, Netflix habría decidido desarrollar una serie animada protagonizada por el icónico erizo azul. Según Comicbook, el gigante de streaming compartió la noticia en sus redes sociales; sin embargo, minutos después, lo borró.

Nueva película animada de Sonic. Foto: Netflix

“¿Anillos?, listo. ¿Zapatillas?, listo. ¿Velocidad?, Sonic. El legendario ícono de los videojuegos llega a Netflix en una nueva serie animada en 3D a cargo SEGA, Wild Brain y Man Of Action, que se estrenará en 2022″, indica el texto de la imagen compartida en Twitter.

Esta no sería la primera vez que el veloz personaje tiene una serie animada. Recordemos que en 1993, salió a la luz Sonic the hedgehog, cuyo formato en cartoon encantó a los más pequeños de la casa.

Asimismo, el erizo azul cuenta con otras producciones como la ova Sonic de hedgehog (1996), Sonic underground (1999), Sonic X (2003) y Sonic boom (2014).

Sonic podría tener un spin-off basado en el doctor Robotnik de Jim Carrey

Según el portal online We Got This Covered, Paramount Pictures estaría considerando llevar a cabo un spin-off sobre el doctor Robotnik, villano que fue interpretado por Jim Carrey.

El medio también detalló que la compañía evaluaría la posibilidad de llevar a cabo el largometraje debido a que el público aceptó de manera positiva la actuación del actor.

No obstante, el sitio web también señaló que todo dependería de la acogida que tenga la secuela de Sonic: the hedgehog, cuya trama colocaría a un nuevo integrante en escena: Tails. Este pintoresco personaje es el acompañante incondicional del protagonista, por lo que su papel sería fundamental en la nueva entrega.