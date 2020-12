Loki es una de las series más esperadas del UCM que estará disponible en la plataforma virtual Disney Plus. Asimismo, el show expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’ a cargo del actor Tom Hiddleston.

Para ampliar los detalles de la nueva entrega, ‘La casa del ratón’ compartió un tráiler en el que se verá más acerca de la vida del icónico villano de Marvel.

Según revela el video, el programa iniciará tras los últimos eventos ocurridos en Avengers: endgame. Recordemos que Loki logra robar el Tesseracto y luego huye.

El adelanto muestra que el personaje se dirige a un desierto y tiempo después es capturado por la Time Variance Authority. Esta organización será la responsable de que el villano reviva los errores de su pasado; sin embargo, el protagonista busca la manera de salirse con la suya.

Loki está listo para estrenarse en mayo de 2021 en Disney Plus . No obstante, el servicio de streaming todavía no ha confirmado en sus redes sociales cuándo será el día exacto.

¿Qué opina Tom Hiddleston de Loki?

Tom Hiddleston señaló que ahora conoce más a Loki al igual que los miles de seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel. “Interpretarlo con sinceridad pero presentarlo con nuevos desafíos, los cuales cambiarán de diferentes maneras. Ese es el aspecto más emocionante para mí”, explicó en una entrevista para MTV News.

Además, resaltó que su personaje tiene dones muy específicos como la inteligencia, traición, travesura y magia. Todas estas cualidades no harán más que mejorar luego de los enfrentamientos y oponentes formidables con los que lidiará. “Me gustaría poder decirte qué sucede, pero no puedo”, finalizó.