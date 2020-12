Denis Villeneuve: “Puede que Warner Bros. haya matado la franquicia Dune”

A principios de diciembre, Warner Bros. anunció que todas sus películas de 2021 se estrenarían simultáneamente en las salas de cine y en HBO Max. Esto no ha sido del total agrado del equipo de producción de estos filmes. Los primeros directores en mostrar su descontento fueron Christopher Nolan y James Gunn. A ellos se sumó el reconocido Denis Villeneuve, que está próximo a estrenar Dune.

Él publicó una columna en Variety en la que criticó a los directivos y destacó la importancia de que “la audiencia entienda que el streaming, por sí solo, no puede sostener la industria cinematográfica como la conocíamos antes de la pandemia”.

“Con esta decisión, AT&T (el conglomerado al que pertenece Warner Bros. a través de WarnerMedia) ha secuestrado uno de los estudios más respetables e importantes de la historia del cine”, afirmó el director de Blade Runner 2049.

El cineasta también añadió que “todo tiene que ver con la supervivencia de un gigante de la telecomunicación, uno que en estos momentos tiene una astronómica deuda de más de 150.000 millones de dólares”.

“La decisión de Warner Bros. significa que Dune no tendrá la oportunidad de desempeñarse financieramente de modo que sea viable y la piratería triunfará. Puede que Warner Bros. haya matado la franquicia Dune. Esto es por los fans. John Stankey, de AT&T, dijo que el caballo del streaming había dejado el establo; en realidad, el caballo dejó el establo por el matadero”, comentó el director respecto al estreno de su largometraje.

Villeneuve consideró que la propia Warner Bros. se perjudica y comentó que, aunque “los servicios de streaming son un añadido positivo y poderoso al ecosistema de cine y televisión”, no es suficiente. “El streaming puede producir gran contenido, pero no películas de la escala y el alcance de Dune”, enfatizó.

Warner Bros. tiene previsto para 2021 el lanzamiento de la cuarta entrega de Matrix, In the heights (musical de Lin-Manuel Miranda), Godzilla vs. Kong y The suicide squad. Todas estas producciones llegarán a HBO Max simultáneamente a la fecha de estreno en salas de cines.