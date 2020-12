Tenet: baja taquilla fue culpable de estrenos masivos en HBO Max

La crisis sanitaria por el coronavirus paralizó la producción y lanzamiento de muchas películas este 2020. Dado que la reactivación de los cines seguirá un proceso lento, Warner Bros anunció el lanzamiento de todas sus películas tanto en la pantalla grande como en HBO Max durante el próximo año.

Christopher Nolan se convirtió en uno de los primeros detractores de esta decisión. En conversación con The Hollywood Reporter, señaló que no tenía sentido económico y que o incluso el inversor de Wall Street más casual podría notarlo. Lo que no sabía es que Tenet habría motivado la postura del estudio.

Todas las películas de Warner Bros que llegarán a la plataforma. Foto: composición / HBO Max

Según dio a conocer CNBC, el mal funcionamiento de Tenet en la taquilla norteamericana fue uno de los motivos para que Warner Bros decida no cometer más riesgos con los estrenos. Esta fueron las reveladoras palabras de Ann Sarnoff, ejecutiva de WarnerMedia, al respecto:

“Aprendimos mucho sobre la inclinación de la gente al ir a los cines cuando están abiertos, obviamente. Lo que aprendimos de ‘Tenet’ es que en Estados Unidos no están aún preparados para abrir completo y tener todo el compromiso de los fans para ir a las salas, de ahí esta nueva estrategia”

Cabe resaltar que Nolan señaló estar contento de que Tenet sí tuvo un estreno en cines y además podrá estar disponible en plataformas de streaming. Sin embargo, no piensa cambiar su opinión respecto a la estrategia tomada por Warner Bros, porque los propietarios de cines son os más afectados.

“Algunos de los directores, estrellas de cine y productores más importantes de la industria se acostaron la noche anterior pensando que estaban trabajando para el mejor estudio cinematográfico. Hoy se despertaron para descubrir que estaban relacionados al peor servicio de streaming del mercado”, aseveró para THR.