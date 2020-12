Star wars: Ahsoka y todos los nuevos títulos confirmados para Disney Plus

The Walt Disney company ha alegrado a los fans de Star wars con nuevos proyectos para los próximos años. Durante el Investor day 2020, se anunció toda la información sobre las producciones que expandirán el universo ficticio creado por George Lucas en los años 70.

Se trata de varios títulos confirmados, entre películas, series y cortometrajes. La primera es Ahsoka, la cual contará la vida de la joven jedi. Como era de esperarse, el rol protagónico recaerá en Rosario Dawson, quien ya le dio vida en The mandalorian.

Asimismo, se confirmó la realización de Andor, la serie basada en Cassian Andor, conocido en la película Rogue one. Esta contará con un total de 12 episodios y tendrá como protagonista al actor mexicano Diego Luna.

Otros de los proyectos son Star Wars: el lote malo, Rangers of the new republic y The Acolyte. La segunda tendrá cierta relación con la ficción del cazarrecompensas de Disney Plus. La era tercera contará los secretos más oscuros de la galaxia.

En cuanto a la serie de Obi Wan, se confirmó la participación de Hayden Christensen, quien vuelve como el malvado Darth Vader.

Los cortos confirmados fueron Lando y Visiones. De los dos, el segundo ha sorprendido a los fans puesto que mostrará el universo de Star Wars desde el punto de vista de varios creadores.

Otras dos películas anunciadas fueron Rogue squadron, la cual estará dirigida por Patty Jenkins y llegará a los cines en 2023. La otra aún está en etapas iniciales, pero se dio a conocer que Taika Waititi será el director.