Marvel: todas las películas y series confirmadas

El Universo Cinematográfico de Marvel está en constante expansión, pese a que sus detractores piensen que ya no tiene nada nuevo que ofrecer luego de Avengers: endgame. En respuesta, el estudio anunció y confirmó varios proyectos que llegarán a los cines y a través de Disney Plus.

Durante el Disney Investor Day 2020, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció que los Cuatro Fantásticos tendrán una nueva película que reinventará la historia. Sin duda, fue la mayor sorpresa del gran evento que estuvo lleno de novedades.

En cuanto a las películas, señalaron la realización de Ant-Man and the Wasp: quantummania, la cual integrará a Kathryn Newton como Cassie Lang. Sobre Thor: love and thunder, confirmaron a Christian Bale como el villano de la historia. Además, adelantaron un especial navideño de los Guardianes de la galaxia.

Por parte de las series destinadas a estrenarse en Disney Plus, la compañía reveló que hay 10 shows en proceso. Algunos de estas son Ironheart, Armor wars, Secret invasion, Ms. Marvel y She-Hulk.

Entre otras novedades, el estudio confirmó que Spider-Man 3 explorará el multiverso y tendrá conexión con Doctor Strange in the multiverse of madness. Además, anunció que no reemplazarán a Chadwick Boseman en Black Panther 2. Dos noticias que han acabado con varios rumores difundidos por los fanáticos durante las semanas pasadas.

En cuanto a los estrenos, Black Widow y The Eternals anunciaron que mantendrán su fecha de llegada a los cines. Además, The Falcon and the Winter Soldier y Loki se lanzarán el 19 de marzo y en mayo, respectivamente. En cuanto a los que no contaban con algo fijo, te compartimos el calendario de estrenos del 2022 actualizado: