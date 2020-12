The office es catalogada como la mejor serie de comedia, según OnBuy

El portal OnBuy publicó un listado de las mejores series de comedia de todos los tiempos. Dicha lista es liderada por la serie de NBC The office, la cual ha logrado un nuevo brote de popularidad durante la pandemia.

Para poder efectuar la formación de la lista, OnBuy encuestó a 2.712 fans pidiéndoles que nombraran las 10 sitcoms más divertidas de todos los tiempos. Luego, el equipo acudió a 120 voluntarios para que vean cada una de las series que formaba el top 10 y midió la cantidad de risas que generaba en ellos. La unidad de medida fueron los decibelios.

Los resultados arrojaron que la versión estadounidense de The office proporcionó la mayor cantidad de risas con un minuto y 45 segundos de risa por hora. En segundo lugar se encuentra Brooklyn nine-nine, serie creada por Michael Schur, productor de The office. La comedia de policías cronometró un minuto y 38 segundos de risa por hora

La lista la complementan las series Community, Parks and recreation, It’s always sunny in Philadelphia, Arrested development, Friends, How I met your mother y Two and a half men. En último lugar se encuentra The big bang theory con un promedio de solo 6 segundos de risa por hora.