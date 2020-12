The Mandalorian 2: ¿cómo Boba Fett escapó y sobrevivió del Sarlacc?

La segunda temporada de The Mandalorian se ha convertido en motivo de celebración para los fanáticos de Star wars. No solo mantuvo la esencia de la trilogía original de George Lucas, sino que también continuaron lo creado por otros títulos que expandieron la ficción.

La participación de Ahsoka Tano y, sobretodo, la sorpresiva aparición de Boba Fett en el capítulo 14 (La tragedia), han dado que hablar entre los fans, quienes se preguntan cómo el cazarrecompensas del espacio logró sobrevivir al Sarlacc en Star Wars: episodio VI - el retorno del Jedi.

Al respecto, el actor que interpreta al personaje, Temura Morrison, reveló que no conoce cómo habría sido posible. “Ah, no, no lo sé. Hay bastantes cabos sueltos y no soy uno de esos tipos que saben demasiado sobre la historia real”, compartió para The New York Times.

Para sorpresa de varios fans de la franquicia, La respuesta estaría en el universo expandido no canónico de la franquicia. En Star wars legends, los aficionados descubrieron cómo el cazador logró escapar de la bestia gracias a su fuerza de voluntad, ingenio y armadura mandaloriana.

Enterrado dentro del sistema digestivo de la criatura, Boba Fett descubre por qué el Sarlacc ingiere a su presa tan lentamente: saborea su comida, extrayendo historias y experiencias de su mente mientras devora su cuerpo físico. Ante esto, reacciona y emprende su escape.

El cazarrecompensas se las arregla para liberar un pie y empuja su espalda contra la pared, activando el jetpack. Al explotar, libera su cuerpo y puede salir del pozo con su lanzagranadas. De esta manera, el personaje logra salir apenas con vida y caminando hacia el desierto.