The Falcon and the Winter soldier: filtran a posible villano de la serie

Son muchas las producciones que Disney Plus tiene preparadas para estrenar dentro de su plataforma de streaming. Una de ellas es The Falcon and the Winter soldier, serie que reunirá a Sam Wilson y Bucky Barnes luego de los últimos eventos de Avengers: endgame.

Para esta nueva entrega, los superhéroes deberán enfrentar la decisión de Steve Rogers de quedarse en el pasado con su amada Peggy Carter. Pese a que todavía no hay mucha información sobre el programa, un nuevo detalle se ha revelado debido al lanzamiento de varios productos promocionales.

Según el medio Cinemascomics, la tienda online Zazzle (vía TFATWS Brasil) ha lanzado mercancías de Flag-Smasher, un villano que pertenece a los cómics de Capitán América.

El sitio web señala que este personaje tuvo dos versiones en la historieta: Karl Mogenthau y Guy Thierrault. El primero guarda una fuerte conexión con John Walker, quien tiene un papel importante en The Falcon and the Winter soldier.

De esta manera, el portal explica que la llegada del villano en la nueva serie de Disney Plus cobraría mayor sentido con la participación de U.S. Agent.

The Falcon and the Winter soldier se iba a estrenar en agosto de 2020. Sin embargo, tuvo que ser retrasado hasta mediados de 2021 debido a la pandemia del coronavirus.

¿De qué tratará The Falcon and the Winter soldier?

Los protagonistas, Falcon (Anthony Mackie) y el Soldado de invierno (Sebastian Stan), tendrán que confrontar al mismo Gobierno de Estados Unidos, el cual busca el reemplazo del verdadero Capitán América: John Walker, también conocido como U.S. Agent.

Texto que debe llenar