Miniseries de Netflix: series cortas en el streaming para ver en un día

A veces esperar un año, o incluso más tiempo, por el estreno de la nueva temporada de una serie es pesado, sobre todo por el nacimiento de las teorías y debates del resto de fanáticos en redes sociales.

En ese sentido, si eres de las personas que prefiere pasar menos tiempo frente a la pantalla o simplemente disfrutar una historia rápida y de pocos capítulos, en Netflix existen varias miniseries que encajan perfectamente en esta categoría.

Series cortas en Netflix

After life (12 capítulos)

El extravagante y sarcástico Ricky Gervais es Tony, un hombre que ve su mundo derrumbarse cuando su esposa muere de cáncer. Con la idea de quitarse la vida rondando su cabeza, su hermano, ‘amigos’ e incluso su perro harán que cambie de parecer. Un nuevo amor podría ser su salvación.

Unorthodox (4 capítulos)

La serie nos narra la vida de Esty (Haas), mujer que forma parte de la estricta comunidad Satmar, y que se cuestiona su futuro en dicho grupo religioso. Tras casarse y sin lograr ser feliz, decide huir de Williamsburg, Brooklyn y dejar atrás a su esposo Yanky (Amit Rahav). Con Alemania donde vive su madre como destino final, Esty buscará una nueva vida mientras su esposo y el primo de este van tras ella para traerla de regreso.

The end of the fucking world (16 capítulos)

Esta no es la típica historia del chico que conoce a una chica, se enamora y viven felices. James y Alyssa, dos adolescentes rebeldes, huyen de sus casas buscando una vida mejor, sin imaginar que un crimen y una persecución policial podrían acabar con sus planes. Basada en la novela gráfica de Charles Forsman, The end of the f***ing world.

When they see us (4 capítulos)

En el año 1989, cinco adolescentes de Harlem se ven atrapados en una pesadilla cuando se les acusa injustamente de un ataque brutal a una joven en Central Park. Basada en hechos reales, la miniserie expone las profundas grietas que presenta el sistema judicial y policial estadounidense.

Goedam: cortos de terror (8 capítulos)

Cuando la noche llega a la ciudad, sombras y espíritus cobran vida en esta antología de terror inspirada en distintas leyendas urbanas coreanas.

7 días antes (6 capítulos)

La serie nos lleva detrás de bastidores de los eventos internacionales más populares del mundo como el desfile de moda de alta costura anual de Chanel, el Derby de Kentucky, la exposición canina de Westminster, el campeonato mundial de League of legends, la misión Cassini de la NASA y la inauguración del parque Eleven Madison.

