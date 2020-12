Tom Holland: Netflix lo propone como mejor actor para los Óscar 2021

Con la temporada de los Óscar a escasas semanas de iniciar, Netflix se alista para presentar lo mejor de su contenido, tanto en actores como tramas, para así sumar más estatuillas doradas entre sus producciones originales.

A través del portal Netflix Awards, el streaming ha hecho una elección de sus películas, series, actores y actrices más destacados del 2020, con el fin de que sean considerados ente las nominaciones de la Academia.

Cintas como The boys in the band, que tiene a Jim Parsons como la carta a una candidatura, son parte de la elección. A ella se suma The devil all the time, film que tuvo a Robert Pattinson, Jason Clarke, Riley Keough y Sebastian Stan de protagonistas.

En la película también participó Tom Holland, actor que es propuesto por Netflix como posible candidato a Mejor actor en los Óscar 2021 .

Netflix compartió su lista de propuestas para futuras competiciones en el 2021. Foto: Netflix Awards

¿De qué trata The devil all the time?

El largometraje está basado en la saga literaria homónima escrita por Donald Ray Pollock, publicada en 2011. La historia se centra en Arvin Rusell (Tom Holland), quien es criado por su abuela Emma tras la trágica muerte de su padre, Willard Rusell (Bill Skarsgård), que poco tiempo después de la pérdida de su esposa Charlotte (Haley Bennett) a causa de una enfermedad terminal se suicida ante la desesperación de no haber podido hacer nada por ella.

Tiempo después, un joven Arvin se enfrenta al nuevo predicador del pueblo Preston Teagardin (Robert Pattinson) y a un policía corrupto. La cinta se desarrolla en Knockemstiff, un pueblo de Ohio, donde la creencia de “la ausencia de Dios” determina las acciones.

Habrá que esperar hasta enero de 2021 para saber si la Academia eligió a Tom Hollad como parte de los nominados a Mejor actor para los Óscar 2021. La ceremonia central se llevará a cabo el 25 de abril.