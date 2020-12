Sabrina, temporada 4: revelan nuevas imágenes de la serie de Netflix

El mundo oculto de Sabrina está lista para estrenar su cuarta y última temporada el próximo 31 de diciembre de 2020 a través de Netflix . La serie protagonizada por la actriz Kiernan Shipka contará con un total ocho episodios que le pondrá fin a la historia de la icónica bruja.

Para mantener con expectativas a los fans, la cuenta oficial de Twitter del programa compartió cuatro nuevas imágenes de lo que se verá próximamente.

En las fotografías, aparecieron algunos personajes principales como Sabrina, Prudence, Rosalind, Harvey y Theo, quienes se encontraban en la escuela de hechicería.

Sin embargo, lo que llamó más la atención es cómo Zelda, Ambrose y Lucifer miran sorprendidos hacia algo que está fuera de cámaras. ¿Se tratará de un nuevo enemigo?

El mundo oculto de Sabrina se unió a la lista de series canceladas por Netflix, como Ozark, The Kominsky method, Anne with an E y Dead to me. Hasta la fecha, el gigante de streaming no ha mencionado la razón oficial de su inesperada decisión.

El elenco estará conformado por: Kiernan Shipka (Sabrina Spellman), Jaz Sinclair (Rosalind Walker), Michelle Gómez (Mary Wardwell), Chance Perdomo (Ambrose Spellman), Lucy Davis (Hilda Spellman), Miranda Otto (Zelda Spellman) y Richard Coyle (el padre Faustus Blackwood).

¿Qué veremos en Sabrina temporada 4?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, la última temporada promete darle a los espectadores un gran final y respuestas en torno a los personajes de Greendale.

“En el transcurso de los ocho episodios de la temporada 4, el aquelarre deberá luchar contra cada amenaza una por una. Con el paso de la historia, se mostrará cómo las brujas emprenden la guerra contra el mal con la ayuda de El club de la pelea. Además, veremos a Nick que ganará terreno en el corazón de Sabrina”, comentó Roberto Aguirre-Sacasa, uno de los productores de la serie.