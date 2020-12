Muerte al 2020: falso documental de Netflix sobre crisis del año

La realidad superó la ficción este año. Netflix es consiente de esto y por ello ha venido promocionado un nuevo título que abordará todos los sucesos ocurridos en los últimos 12 meses: Death to 2020.

“Ni los creadores de Black Mirror pudieron inventar esto, pero tienen algo que añadir”, adelantó Charlie Brooker, creador de la exitosa serie de Netflix, a fin de publicitar el documental falso que está dando que hablar en redes sociales.

Muerte al 2020 | Anuncio Muerte al 2020, un especial de comedia sobre el año que nadie querrá recordar. Posted by Netflix on Monday, December 7, 2020

Hace poco se publicó el último avance que compartió la compañía de streaming, donde podemos apreciar los nombres de los artistas que conforman el cast de lujo. Sin duda, una razón más para no perderse el ambicioso proyecto, cuyo estreno aún no tiene fecha agendada.

El elenco que tendrá esta producción incluye la participación de Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Lisa Kudrow, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Leslie Jones, Diane Morgan, Cristin Milioti, Samson Kayo, Joe Keery, entre otros famosos.

Charlie Brooker ha compartido un adelanto de su nuevo proyecto Death to 2020. Foto: Netflix

¿De qué tratará Muerte al 2020?

De acuerdo a la sinopsis disponible en la plataforma de Netflix, el proyecto expondrá de manera ficticia y humorística material documentado sobre los acontecimientos que marcaron este año.

“2020: un año tan [inserte el adjetivo de su elección aquí] que ni siquiera los creadores de Black Mirror pudieron inventarlo, pero eso no significa que no tengan algo que agregar. Death to 2020 es un evento de comedia que cuenta la historia del espantoso año que fue, ¿y quizás aún lo es?”