James Bond: películas son publicadas gratis en YouTube

El super agente 007 es uno de los personajes con más trayectoria dentro del mundo del cine. A través de sus años, ha ganado millones de seguidores, quienes no se cansan de ver sus hazañas en las pantallas. Ahora, YouTube los maravilló con una feliz noticia.

La famosa plataforma de vídeos acaba de anunciar que las películas de James Bond estarán disponibles de manera gratuita en la web. Por el momento, serán 19 cintas que se podrán visualizar dentro de la colección de vídeos.

Foto: composición / MGM

Estas entregas corresponderán al clásico agente 007 encarnado por el fallecido actor Sean Connery. Además de sus predecesoras, las cuales contaban con estrellas como George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y una breve etapa con Pierce Brosnan.

La gran figura ausente es Daniel Craig, quien anunció su retiro de la franquicia con No time to die. Por este motivo, ninguna de las películas protagonizadas por él se encuentran disponibles: Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre.

Los usuarios podrán encontrar las películas en la sección Free to watch de YouTube, desde el Dr. No hasta producciones como GoldenEye. Por el momento no se sabe cuánto tiempo estarán publicadas en la plataforma, pero sin duda es una buena opción para entretenerse.

Como se recuerda, No time to die tuvo que ser reprogramada hasta abril del 2021, debido a la pandemia de la COVID-19. Los fanáticos esperan ansiosos esta entrega, donde Craig dirá adiós definitivo al imparable agente 007.