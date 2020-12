El señor de los anillos: escena eliminada mostraba a Aragorn sin barba

La trilogía cinematográfica de El señor de los anillos se ha ganado el corazón de millones de personas desde su estreno en 2001. Sin embargo, aún existen detalles sin descubrir de la saga dirigida por Peter Jackson.

Por mucho que las versiones extendidas de la famosa saga sobrepasen las tres horas de duración no significa que contengan todas las escenas que se grabaron, ya que hay secuencias que quedaron eliminadas, tanto del montaje cinematográfico como de la versión del director.

Así lo aseguró Viggo Mortensen en una entrevista que concedió al portal NME. El actor que interpretó a Aragorn recordó una escena que grabó junto a Liv Tyler, quien dio vida a Arwen, en dicha secuencia se mostraba al montaraz sin barba y con un aspecto juvenil.

“Hubo una escena que rodamos como si fuera un flashback, un recuerdo. Era de los días en los que Aragorn estaba en la corte y lo hicimos antes de que nos tomásemos un descanso del rodaje así que me afeitaron y me arreglaron”, mencionó.

“Intentaron que pareciera lo más joven posible. Me pusieron el pelo diferente y me vistieron como un elfo. Era una escena del libro en el que los dos están caminando por un campo flores.”

“Era una secuencia preciosa, pero obviamente no era necesaria para la película. Nunca la he visto, pero me encantó rodarla. No está en las versiones extendidas, pero me gustaría verla” confesó el actor.

El señor de los anillos regresará después de 17 años a las pantallas gracias a una serie que está preparando Amazon Prime Video y que empezará a filmarse en febrero de 2021. La primera temporada del show tendrá ocho episodios. Juan Antonio Bayona fue el cineasta elegido para dirigir los dos primeros episodios de la producción.