Spider-Man 3: Jamie Foxx no puede hablar sobre el regreso de Electro

Spider-Man ha sido llevado a la pantalla grande en tres ocasiones. Sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) logró renovar su imagen con una saga conformada por Homecoming y Far from home, películas protagonizadas por Tom Holland.

Una tercera película fue confirmada por Kevin Feige en 2019. Aunque no había noticias acerca de la historia de la cinta, Jamie Foxx anunció que daría vida a Electro en la tercera entrega de la franquicia.

El actor brindó una entrevista al portal Cinemablend y no quiso hablar de su regreso como el villano en la próxima película de Marvel Studios.

“Tienes razón, no puedo hablar sobre ello, pero me encantaría hacerlo”, indicó el actor que tendría un acuerdo de confidencialidad para no hablar sobre Spider-Man 3.

Spider-Man 3: Alfred Molina podría regresar como el Dr. Octopus

El portal Geeks Worldwide aseveró que Alfred Molina habría rodado sus escenas a finales de noviembre de 2020 después de participar en ensayos de coreografías, por lo que su personaje aparecería como un simple cameo.

Hasta el momento no han salido a la luz muchos detalles de lo que sucederá en Spider-Man 3, pero Holland confirmó en su cuenta de Instagram que ya tiene en sus manos el guion oficial del filme.

Además, el portal web Murphy’s Multiverse reveló que la nueva entrega se titulará Spiderman: homesick. Esto haría referencia al sentimiento nostálgico y melancólico que sobrellevará Peter Parker luego de perder su identidad secreta por culpa de Mysterio.