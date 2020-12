Selena, la serie: Yolanda Saldívar aparece por primera vez ante los Quintanilla

El estreno de Selena: La serie de Netflix era una de las producciones más esperadas del streaming, sobre todo porque había sido anunciada como una versión más íntima de la vida de la reina del Tex Mex. La ficción llega con el consentimiento de la familia de la artista.

Tras un exitoso paso en el cine, en 1997, donde Jennifer López dio vida a la cantante, los seguidores de Selena Quintanilla por fin pueden ver su vida contada a través de un biopic.

Con 9 capítulos en su primera temporada, fans no solo querían ver momentos inéditos de su vida, sino también cómo inició su relación con Yolanda Saldívar, la mujer que acabó con su vida

Saldívar y su primer acercamiento a la familia Quintanilla

En el episodio final, Abraham Quintanilla padre de Selena, le pide a su hija Suzette que atienda una llamada de Yolanda, una enfermera que se ofrece como voluntaria para crear el club de fans de la cantante.

“A ver si entiendo, ¿usted quiere dirigir el club gratis, no va a recibir nada a cambio?”, pregunta Suzette a la mujer. Ella responde: “ya tengo un trabajo que me encanta. Manejaría el grupo de Selena en mi tiempo libre”, contesta Saldívar visiblemente emocionada. “Soy su fan número uno, y me gustaría crear una red de apoyo para Selena… y la banda por supuesto”, expresó.

Mientras conversa con la hermana de la cantante, la enfermera le indica que sus seguidores son leales a la artista porque ven su vida reflejada en la de Selena, frase que le sirvió para ganarse la confianza de la familia.

Yolanda Saldívar hace su primera aparición en la serie de Selena. Foto: Netflix

“Le somos muy leales porque nos vemos reflejados en ella. Es como nosotros. Como yo”, finaliza.

Recordemos que en la vida real, Saldívar sí dirigió el club de fans de Selena a sí como varias de sus boutiques. Serían las propias vendedoras y fans que delataran sus malos manejos económicos ante Abraham Quintanilla, quien decidió alejarla de su familia. Tras esto, y queriendo recuperar documentos importantes, la cantante la iría a verla. Tras una discusión, Saldívar sacaría un revolver y le dispararía cerca al hombro. La cantante murió horas después.

Por el momento no se ha revelado cuándo estará disponible la temporada 2 de Selena: la serie, pero se espera que llegue para el 2021.