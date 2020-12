Selena, la serie: personajes y guía de quién es quién en la vida real

Selena: La serie de Netflix se posicionó como una de las historias más esperadas del año, por lo que su estreno en el servicio este viernes 4 de diciembre tiene a los fans de la cantante emocionados.

Tras un exitoso paso en el cine, en 1997, donde Jennifer López dio vida a la reina del Tex Mex, los seguidores de Selena Quintanilla por fin pueden ver su vida contada a través de un biopic, que revelará su camino para llegar al éxito.

'Selena: la serie' llegó a Netflix este 4 de diciembre de 2020. Foto: Netflix

La serie, que cuenta con la autorización de la familia Quintanilla, se enfoca en la infancia, los inicios de la carrera musical, la grabación de su primer álbum y las dificultades a las que se enfrentó Selena para ganarse al público latino y estadounidense.

Guía de personajes de Selena, la serie de Netflix

Christian Serratos es Selena Quintanilla

La actriz de The walking dead Christian Serratos, quien afirmó que era una gran fan de Selena, logró el papel de la cantante para la serie de Netflix. Originaria de Pasadena, la intérprete fue parte de The secret life of the american teen y apareció como invitada en diversas ficciones infantiles.

Noemí González es Suzette Quintanilla

La actriz da vida a la hermana de Selena. Ha sido parte de pequeñas producciones estadunidenses como East Los High y The young and the restless. Solo en el primer capítulo, el personaje recae en Daniela Estrada.

Abraham Quintanilla

El que formó a Selena y Los dinos fue Abraham Quintanilla, padre de la cantante, que llega a la serie con el rostro del actor Ricardo Chavira. Él ha sido parte de series como Desperate housewifes.

Gabriel Chavarría es A.B. Quintanilla

El personaje presentado como adolescente recae en Juan Martínez. Ya de adulto, el compositor es interpretado por Gabriel Chavarría, actor de El planeta de los simios.

Seidy López es Marcella Samora

Marcella no solo se encargó del vestuario de Selena y el grupo, sino que fue el cable a tierra de su familia para conservar su humildad. López, quien da vida al personaje, ha protagonizado Training day, Slipping into darkness y CSI: New York.

Tyler Posey es Chris Perez

Chris no solo fue uno de los integrantes del grupo, sino también esposo de la reina del Tex Mex. Dos años antes de la muerte de Selena, la pareja se casó en secreto tras la dura oposición de Abraham Quintanilla a su relación.