Earwig y la bruja: película de Studio Ghibli en CGI lanza tráiler oficial

Studio Ghibli se reinventa y nos deja ver el primer tráiler de su nueva película. Alejándose de la animación por la cual logró fama en la historia del cine, ahora presenta su primera cinta CGI dirigida por Goro Miyazaki: Aya y la bruja.

A través de un adelanto televisivo, fans pueden ver las imágenes de la historia basada en el libro infantil de Diana Wynne Jones, Earwig and the Witch, lanzado en 2011.

La casa de animación se aleja del trabajo que la hizo popular - Foto: Studio Ghibli

Tráiler de Earwig y la bruja

¿De qué trata Earwig y la bruja?

La protagonista es Earwig, una niña huérfana que será adoptada por una misteriosa mujer, Bella Yaga, y su acompañante Mandrágora. Tras llegar a su nuevo hogar, se dará cuenta que la mansión está repleta de pócimas y libros de hechizos, habitaciones invisibles y magia en cada rincón. Con la ayuda de un gato que habla, los secretos que esconde la poderosa bruja que la adoptó y la vivienda serán expuestos.

Conocida también como Aya to majo, la película no se proyectará en los cines y verá su estreno directamente en la cadena NHK. Se ha informado que la cinta tiene una fecha de estreno para el 30 de diciembre de 2020. Por el momento no se ha hablado sobre un lanzamiento para el mercado internacional. Aya and the Witch tendrá una duración de 82 minutos.

¿Quién es Goro Miyazaki?

En sus primeros años, el director apostó antes por el paisajismo que la animación. No sería luego de hablar con Toshio Suzuki que aceptaría trabajar para Studio Ghibli. Su primera película, Cuentos de terramar (Gedo Senki) vio la luz en el 2006, para el 2011 presentó La colina de las amapolas y en el 2014 estrenó Sanzoku no Musume Rōnya.