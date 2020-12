Warner Bros estrenará todas sus películas de 2021 en HBO Max

La crisis sanitaria pospuso el estreno de muchas películas en la pantalla grande y la reactivación de los cines parece seguir un proceso lento. Por este motivo, Warner Bros anunció el lanzamiento de todas sus películas tanto en la pantalla grande como en HBO Max durante 2021.

Según dio a conocer The Hollywood Reporter, cada lanzamiento permanecerá en el servicio por un mes y se mantendrá así solo por la pandemia de COVID-19. Además, destacó que el estudio planea un mayor porcentaje de dinero por entrada para mantener contentos a los propietarios de los cines en Estados Unidos.

¿Qué películas de Warner Bros se estrenarán en HBO Max?

Wonder Woman 1984, The Matrix 4, Dune y The Suicide Squad son algunos de los títulos más llamativos para los fanáticos. Sin embargo, la lista contiene varios ejemplares imperdibles para los suscriptores de la plataforma de streaming.

Godzilla vs. Kong

Space Jam: A New Legacy

Little Things

Judas and the Black Messiah

Tom & Jerry

Mortal Kombat

Those Who Wish Me Dead

The Conjuring: The Devil Made Me Do It

In The Heights

Reminiscence

Malignant

The Many Saints of Newark

King Richard

Cry Macho

DC Cómics estaría encargado de proveer contenidos exclusivos para la nueva plataforma HBO Max

“Vivimos en tiempos sin precedentes que exigen soluciones creativas, incluida esta nueva iniciativa para Warner Bros. Pictures Group”, declaró Ann Sarnoff, presidenta de WarnerMedia Studios, antes de añadir que “nadie quiere que las películas vuelvan a la pantalla grande más que nosotros”.

Tras estas palabras, señaló que este plan será de beneficio mutuo para los cinéfilos y los exhibidores. Aquellos espectadores que no accederán a los cines tendrán la oportunidad de ver sus películas de 2021 desde la seguridad y comodidad de sus casas.

HBO Max solo está disponible en los Estados Unidos, por lo que The Hollywood Reporter plantea que el calendario de estrenos 2021 de Warner Bros “se lanzará internacionalmente en los cines según lo planeado”.