House of the dragon: primeras imágenes del spin-off de Game of thrones

Game of thrones, la serie medieval llena de fantasía, llegó a su final en 2019. A lo largo de sus ocho temporadas, se hizo acreedora de elogios y premios. Sin embargo, su estantería de logros está lejos de empolvarse puesto que una precuela del mundo ficticio está en camino: House of the dragon.

En esta ocasión, Fuego y sangre será el libro escogido para la adaptación donde se contará la caída de los Targaryen, la casa de los dragones. Por supuesto, los guiones de la precuela estarán a cargo del escritor de toda la saga, George R.R. Martín.

Foto: HBO

¿De qué tratará House of the dragon? La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, y se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.

A fin de hacer más amena la espera por el estreno, el CEO de WarnerMedia, Jason Kilar, adelantó que el rodaje de la serie empezará en un par de meses. Además, compartió el primer vistazo de los imponentes dragones que arrasaran todo lo que se cruce en su camino durante el programa.

Foto: HBO

Foto: HBO

Hace dos meses, el presidente de HBO, Casey Bloys, confirmó a Deadline que House of the dragon llegaría en 2022. A su vez, señaló que la producción ya se encontraba en marcha y que están enfocados en hallar los actores que conformarán el elenco.

Cabe resaltar que esta serie es uno de los cuatro spin-off de Game of thrones. Los demás proyectos siguen en espera y no se sabe cuándo llegarán a la pantalla chica. No obstante, el CEO ya había asegurado que la precuela confirmada es la prioridad número uno.