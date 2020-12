Hawkeye en Disney+: Florence Pugh y los personajes del elenco confirmados

Hawkeye es una de las series provenientes del Universo Cinematográfico de Marvel que llegará a Disney Plus para mostrarnos que el Maestro Arquero, interpretado por Jeremy Renner, aún tiene mucho por ofrecer dentro del mundo del espionaje y misiones de alto riesgo.

Luego de una serie de retrasos causados por la crisis sanitaria, la producción finalmente inició las grabaciones en Brooklyn hace unos días. Hasta hace poco, los detalles sobre la trama y personajes se mantenían en secreto, pero eso ha cambiado tras las filtraciones del rodaje.

Una de las más grandes revelaciones fue que Hailee Steinfeld (Bumblebee) interpretará a Kate Bishop, la sucesora del Maestro Arquero y miembro de los Nuevos vengadores en los cómics. Un día después de la noticia, Variety reveló los actores que formarán parte del programa así como sus roles.

Ojo de Halcón regresará bien acompañado para su serie en solitario. Foto: composición / Marvel

- Vera Farmiga: la nominada al Óscar será Eleanor Bishop, madre de Kate Bishop, siendo esta última la futura heredera del legado de Hawkeye.

- Florence Pugh: la actriz dará vida a la espía y asesina Yelena Belova, a quien veremos desde la película Black Widow. Todo parece indicar que saldrá indemne de la historia y dará una mano al héroe.

- Fra Fee encarnará a un personaje de nombre Kazi, que probablemente refiera al mercenario Kazimierz Kazimierczak, también conocido como El Payaso.

- Tony Dalton: el actor mexicano interpretará a Jack Duquesne, una suerte de mentor para Hawkeye en las historietas. Lo que se desconoce es si terminará convirtiéndose en villano debido a las licencias creativas del estudio.

- Alaqua Cox: la debutante se meterá en la piel de Maya López, una superheroína nativa americana que adopta el seudónimo Echo.

- Zahn McClarnon, conocido por Doctor Sleep, fue fichado como William López. Se trata probablemente del padre de Maya, que en los cómics se hace llamar Willie ‘Crazy Horse’ Lincoln.

Ojo de halcón llegará a la pantalla chica a través de Disney Plus. Foto: composición / Marvel

Hasta el momento, la serie de Hawkeye no cuenta con una fecha de estreno en Disney Plus. Originalmente, iba a estar lista para otoño de 2021, pero las grabaciones se pospusieron por la COVID-19. Ahora que su producción inició a finales de año, se espera que llegue a la plataforma a mediados de 2022.

Hawkeye, más allá de la pantalla chica

El Maestro Arquero tendría un cameo en Black Widow. De acuerdo con el portal especializado We Got This Covered, Hawkeye tendría un emotivo cameo en una de las dos escenas poscréditos del filme. En la secuencia se mostraría al héroe junto a toda su familia visitando la tumba de Natasha Romanoff, tras los sucesos de Endgame.