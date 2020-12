Yifei Liu, protagonista de Mulán: “Lo complejo es muy hermoso”

Especial para La República

Sin duda, Mulán, cinta de Niki Caro, se convertirá, este viernes, en uno de los estrenos más esperados de Disney +. La joven actriz china Yifei Liu revela, en la siguiente entrevista, cómo vivió dicho rodaje.

¿Por qué crees que la leyenda de Mulán ha perdurado y sigue siendo relevante hoy en día?

Es una historia realmente dramática y épica, una joven disfrazada de hombre en el ejército. Siento mucha curiosidad por saber qué cosas atravesó y, más allá de esa descripción, qué tipo de ser humano es. Creo que todos los seres humanos son complejos, y lo complejo es muy hermoso. Y allí está la energía del personaje.

El público en Asia se sintió entusiasmado con esta película. ¿Por qué crees que Mulán llega tanto al público asiático?

Es una historia muy conocida y legendaria para todos en China, pero creo que funciona bien en los Estados Unidos también porque es universal y todos somos seres humanos, y las emociones humanas son lenguajes universales. Mulán representa el honor y la valentía, pero, para mí, también es que está dispuesta a descubrirse y a avanzar. Creo que eso también es importante para el público. No muchas personas estarían dispuestas a eso.

¿Cuál es la diferencia entre hacer Mulán y otras películas que hiciste en China?

Creo que las diferencias están en el estilo y los lugares, pero, en el centro, no siento que haya mucha diferencia. Siento que, sin importar que las personas sean orientales u occidentales, cuando vienen a hacer una película, es más como si tu experiencia fuera tu idioma. Como tu actitud y tu pensamiento, sin importar si es en mandarín o en inglés. Es importante aportar lo que piensas.

¿Cómo te sientes sobre ser la primera asiática en protagonizar una película de acción real como esta en Disney?

Me siento honrada y creo que los actores, sin importar de dónde provengan, merecen las mejores oportunidades de actuar y dejar que más personas los vean. Así que esta oportunidad es muy valiosa para mí. Realmente tenemos al mejor equipo, personas que son las mejores en lo que hacen. Absorbí mucho de todos cada día. No tuvimos que gritar en el set y apresurarnos todo el tiempo. Trabajamos con elegancia. Pudimos hacer lo que teníamos que hacer, pero, al mismo tiempo, ser agraciados y hermosos. Y esa energía también es muy útil del lado creativo, sin importar en qué departamento estés. Todos necesitamos confianza y amor, y creo que eso es lo que me da Disney. Esa confianza y ese amor aliviaron mi presión y me dieron espacio para actuar.

Mulán es valiente, leal y verdadera. ¿De qué formas eso empoderará a las niñas y mujeres que la miran? ¿Qué esperas que obtengan de ella?

Espero que no se centren en solo lo que obtienen en la vida, sino que confíen en sus instintos. Que sean fi eles a sí mismas porque son las únicas que pueden sorprenderse a sí mismas en su vida.

Los realizadores investigaron el período de Mulán. ¿Cuán importante era asegurarse de que las referencias culturales fueran correctas?

Creo que es importante, pero “La balada de Mulán” ya está allí. Nada podría cambiar eso. Entonces, mientras que lo que sintamos sea real y ayude al público a creer, es responsable. Claro que investigaron muchísimo. No quieren que sea un momento específico, pero incluso en la actualidad compartimos una forma de vivir y una determinada lógica con la antigüedad. Pero los realizadores se aseguraron de que todo, como por ejemplo la máquina tejedora, fuera correcto.