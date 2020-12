Predator 2: Steven Seagal deseaba protagonizar la saga antes del reboot

Depredador llegó a los cines en los años 80. Su épico enfrentamiento contra Arnold Schwarzenegger logró un gran éxito, por lo que las secuelas no tardaron en aparecer y continuaron aún hasta estas fechas. Lo que pocos conocen es que la secuela casi sufre cambios que podrían modificar el futuro de la franquicia.

Treinta años después del estreno de la segunda parte, el director Stephen Hopkins aprovechó para revelar datos desconocidos para el gran público, con motivo del anuncio del reboot de la saga cinematográfica. Uno de estos hace referencia a Steven Seagal como el posible protagonista de la historia.

En conversación con Howard Gorman, el cineasta reveló que Steven Seagal estaba desesperado por protagonizar Predator 2, al punto de concretar una cita para convencerlo. Sin embargo, las pláticas no cumplieron su cometido y el actor quedó fuera de la saga cinematográfica para siempre.

“Steven Seagal estaba a bordo y tuve que ir a tener una reunión con él en su casa, que fue una de las tardes más locas que he tenido, para disuadirlo de hacerlo. Fue extraño, es un tipo de persona muy inusual, un poco retorcido, y al final no me veía haciéndolo con él”, reveló Gorman.

Tras estas palabras explicó que no se sentía bien con la elección por la siguiente razón: “No era el tipo de héroe, pensé que simplemente se volvería cursi. Ya sabes, ahora tiene mucho queso, pero es una especie de queso fresco en contraposición al queso no fresco”.

Finalmente, Danny Glover fue elegido para protagonizar la cinta de acción. El actor era ampliamente conocido por coprotagonizar Arma letal junto a Mel Gibson. Allí hacía de un héroe demasiado viejo para este trabajo, pero con suficientes energías para mantener el paso de ser necesario.